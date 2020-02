Schwarze Mamba - Der Kuss des Todes

Auch Vögel sind vor einer Schwarzen Mamba nicht sicher

Quelle: ORF/Earth Touch

Doch die Schwarze Mamba ist nicht nur gefürchtet, sie hat auch Bewunderer - und sogar Freunde. Simon Keys und Neville Wolmarans haben es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Schwarze Mambas wie nur möglich zu retten. Ihr Mambarium in Südafrika soll ein Zufluchtsort für die gefürchteten Schlangen sein, ein geschütztes Reservat.



Die Aufgabe ist nicht leicht, Simon und Neville laufen selbst ständig Gefahr, von ihren Schützlingen attackiert zu werden. Doch die beiden Männer sind geduldig und besonnen. Sie haben gelernt, die "Körpersprache" der Schwarzen Mamba zu verstehen. Sie kennen die Schwarze Mamba genau, und wenn es Frühling wird in KwaZulu-Natal in Südafrika haben sie alle Hände voll zu tun, Menschen und Schlangen voreinander zu beschützen.