Schönbrunner Tiergeschichten - Leben im Zoo

Freddy Maier ist als Pfleger für die Primaten in Schönbrunn verantwortlich. Seine Überzeugung: "Wer weiß, wie Menschen ticken, der weiß auch wie Affen ticken. Beide haben ihre Eigenheiten und Launen!" Mit einem Wort einen ganz bestimmten Charakter. Und damit sollte man umgehen können. Freddy Maier muss es wissen, denn er ist seit vielen Jahren erfahren im Kontakt mit den Schönbrunner Affen. Sein Kollege und Insekten-Experte Karl Schiechl hingegen züchtet privat auf seinem alten Bauernhof seltene Käfer, um so den Artenreichtum der Natur zu erhalten. Andi Eder, Meister der Raubkatzen, hat sich - so behaupten zumindest seine Freunde - sogar mit seinen Bewegungen den Tieren angepasst.