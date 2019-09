Schneebabys - Der erste Winter

Kaum jemand kann sich dem Reiz des Winters wirklich entziehen. In unseren gemäßigten Klimazonen können Kinder gut verpackt in warmen Anoraks den Zauber einer Winterlandschaft als eine Zeit besonderen Vergnügens genießen. Was aber bedeuten Schnee, Eis und Minustemperaturen für den Nachwuchs in der Tierwelt, für Jungtiere in den Polarregionen?



In Arktis und Antarktis bedeutet es eine harte Zeit des Kampfs ums Überleben. Kleine Polarfüchse und Karibus kommen im kurzen Polarsommer in den Tundren der nördlichen Hemisphäre zur Welt. Hier dauern die Sommer nicht lang. Die wichtigsten Fähigkeiten für das Überleben müssen daher rasch erworben werden, bevor der Winter die Natur am Ende der Welt grundlegend verändert.