Pferde im Sturm - Das wilde Herz Sardiniens

Die wunderschöne Küste Sardiniens

Quelle: pre tv / ORF

Die große Freiheit der Pferde endet an den Kanten des etwa 40 Quadratkilometer großen Plateaus. Auf den Feldern, unten in den Tälern, sind die Pferde nicht willkommen, und das wissen sie. Die von Jahr zu Jahr schwankende Pferdepopulation muss von dem überleben, was die Giara zu bieten hat. Wasser und Weideland sind begrenzt. Das Klima schwankt über das Jahr hinweg zwischen Extremen: von nass und kalt bis trocken und heiß.



Gerade in der Trockenzeit stoßen die Pferde oft an die Grenzen des Erträglichen. Temporäre Seen sind vom Winter bis zum Frühsommer Oasen üppigen Lebens. In dieser idyllischen Jahreszeit werden die Fohlen geboren. Schon Tage später beginnt die Paarungszeit. Hengste kämpfen um die Stuten. Familienverbände lösen sich auf, neue entstehen. Letztlich bestimmen die Stuten das Geschehen.