Pfeif drauf! Die Alpenmurmeltiere

Nach Bieber und Stachelschwein ist das Murmeltier das drittgrößte Nagetier in Europa und hat es so zum Bergliebling der Touristen und Einheimischen gebracht. Die Jäger haben ganz eigene Bezeichnungen für die putzigen Nager. Das Männchen ist der Bär, das Weibchen die Katz und die Jungtiere nennen sie Affen.



Von der Aufzucht der Jungtiere bis hin zum einmaligen Naturwunder des Winterschlafs: Christiane Sprachmann und ihr Team haben die "Murmelen" in ihren hochalpinen Revieren über das Jahr durch begleitet und einen packenden Naturfilm gestaltet.