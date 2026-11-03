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Ein Murmeltier in den Bergen vor blauem Himmel

Dokumentation

Pfeif drauf! Die Alpenmurmeltiere

In den Höhen des Gebirges finden die Murmeltiere, die für sie geeigneten Lebensbedingungen. Das Ende der letzten Eiszeit hat sie von Asien aus in die Alpen getrieben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.12.2026
13:15 - 13:40 Uhr

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Tier-Doku

Tier-Doku

Nach Bieber und Stachelschwein ist das Murmeltier das drittgrößte Nagetier in Europa und hat es so zum Bergliebling der Touristen und Einheimischen gebracht. Die Jäger haben ganz eigene Bezeichnungen für die putzigen Nager. Das Männchen ist der Bär, das Weibchen die Katz und die Jungtiere nennen sie Affen.

Von der Aufzucht der Jungtiere bis hin zum einmaligen Naturwunder des Winterschlafs: Christiane Sprachmann und ihr Team haben die "Murmelen" in ihren hochalpinen Revieren über das Jahr durch begleitet und einen packenden Naturfilm gestaltet.

Eine Dokumentation von Christiane Sprachmann

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