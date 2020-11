Perfekte Partner

Fische bieten einem Flusspferd eine kostenlose Zahnpflege.

Quelle: ORF/BBC/Mark Deeble/Vicky Stone

Selbst gigantische Paarhufer wie die afrikanischen Flusspferde sind genau genommen nicht in der Lage, auf tierische Partner zu verzichten. Ihre Haut ist anfällig für lästige Parasiten. Und weil sie keine Möglichkeit haben, sich selbst den Rücken zu kratzen, sind sie gezwungen, eine außergewöhnliche Partnerschaft einzugehen: mit Barben. Ganze Schwärme dieser kleinen Fische folgen den Flusspferden auf Schritt und Tritt. Sobald die Paarhufer ruhen, machen sich die emsigen Barben daran, Zecken und andere unerwünschte Schmarotzer direkt von der Haut der Flusspferde abzuknabbern. Während die Barben an der Arbeit sind, scheinen die teils aggressiven Flusspferde in eine friedliche Trance zu fallen. Sogar das Maul der Kolosse dürfen die kleinen Fische säubern. Dank der Fressgewohnheiten der Flusspferde finden die Fische zwischen den Zähnen der mächtigen Paarhufer Nahrungsreste, die von der Vegetation an Land stammen. So gelangen sie also an Nahrung, an die sie ohne ihre ungleichen Partner nicht kommen könnten.