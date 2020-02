Oktopusse - intelligenter als Schimpansen?

Quelle: ORF/ZED

Allein mit ihrem Willen können Oktopusse Form und Farbe verändern, um so ihre Feinde zu täuschen. Viele Fragen drängen sich bei der Erforschung dieser seltsamen, uns Menschen so unähnlichen Wesen auf oder sind sie uns, was ihre Intelligenz betrifft, doch ähnlicher als wir glauben?



Ahmt der Oktopus beim Zusehen nur seine Artgenossen nach oder reicht sein Denkvermögen so weit, um eigene Schlüsse zu ziehen? Wo liegen die Grenzen seiner Lernfähigkeit oder wie nehmen sich Oktopusse selbst oder ihre Umwelt wahr? Ist ein Krake in der Lage, sich die Zukunft vorzustellen?



Diesen und ähnlichen Fragen gehen Wissenschafter in La Coruna, Spanien, in Neapel und auf Capri sowie an den Küsten von Vancouver Island nach. Dafür unterziehen die Forscher die Kraken anschaulichen Tests, die erstaunliche Ergebnisse über Verhaltensmuster und Denkvermögen der genialen Meeresbewohner liefern. Diese wirbellosen Tiere, oft als Meeresungeheuer gefürchtet, haben bereits den antiken griechischen Philosophen Aristoteles fasziniert. Die "Universum"-Dokumentation "Oktopusse - Genies aus der Tiefsee" lässt das Fernsehpublikum diese schlauen Kopffüßer, die bei uns Menschen oft Furcht erregende Phantasien heraufbeschwören, mit ganz neuen Augen sehen.