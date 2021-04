Die Tauernschecke lebt in der Herde ohne Herdentier zu sein. Sie bleibt auch in der "Gefangenschaft des Menschen" frei. Im Winter ist sie ein Nutztier im Stall. Im Sommer auf der Alm wildert sie sich wieder aus. Heute ist der Bestand durch engagierte Bauern gesichert. Der Film geht dem Mythos Tauernschecken nach und stellt Züchter vor, die sich selbst als "Tauernscheckenspinner" bezeichnen, weil ihre gesamte Freizeit und ihr ganzes Interesse an diesen Tieren hängt.