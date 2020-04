Milos und die Luchse

Auch das Fische fangen will gelernt sein

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Tomas Hulik

"An dem Tag, an dem die Luchse von ihrem Ausflug nicht mehr zurückkamen, war uns klar, dass sie es ernst meinten", erinnert sich ihr Ziehvater Milos. "Wir hatten zwar die geringe Hoffnung, dass sie wieder auftauchen würden, aber als sie nach einer Woche immer noch spurlos verschwunden waren, ahnten wir, dass sie wohl bereits gelernt hatten, sich selbst zu versorgen."



All diese Geschehnisse ereigneten sich im Lauf von zwei Jahren. Während dieser Zeit dokumentiert Kameramann Tomas Hulík nahezu jeden Schritt der Raubkatzen und wird so praktisch selbst zu einem Mitglied dieser ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft. Ob Jagdszenen, Revierkämpfe oder Geschwisterbindung erstmals konnten diese Verhaltensweisen bei Luchsen über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Milo¨ Majdas Experiment liefert jedoch nicht nur wertvolle neue Einblicke in Verhalten und Lebensweise dieser markanten Katzen. "Es ist uns tatsächlich gelungen, die Luchse auszuwildern und sie überlebensfähig in der Natur zu machen." Milos Majda ist sichtlich stolz auf sein Projekt. Und das zu Recht, denn je mehr man über ihr Verhalten und die richtige Aufzuchtmethode weiß, desto leichter wird es künftig sein, Luchse in Schutzgebieten wieder anzusiedeln. Ein Erfolg ist jedenfalls gewiss: Mit Lisa und Muro gibt es jetzt in Europas Wäldern zwei wilde Luchse mehr.