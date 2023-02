MEGA - Die Giganten der Tierwelt

Der Wanderalbatros hat mit über 3 Metern die längste Spannweite eines Vogels.

Quelle: ORF/BBC/David Tipling/naturepl.com.

Gewicht macht so manche Eigenschaft überhaupt erst möglich: Der Albatros zählt mit zwölf Kilogramm zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Erde. Unübertroffen ist seine Flügelspannweite von dreieinhalb Metern.



Nur dank seines Gewichts kann dieser Vogel die Auf- und Fallwinde über der Meeresoberfläche für sich ideal nützen, um im Segelflug dahingleiten zu können. Umweltfaktoren tragen erheblich dazu bei, ob ein Tier groß- oder kleinwüchsig sein kann.



So ließ etwa der Mangel an Konkurrenz so manche Spezies enorm wachsen, wie etwa die Hochland-Weta in Neuseeland. Diese Langfühlerschrecke kann bis zu neun Zentimeter lang werden. Da es in Neuseeland ursprünglich keine Kleinsäugetiere gab, konnte diese Schrecke eine Nahrungsnische für sich allein in Anspruch nehmen. Sie frisst alles, was überall sonst auch Maus und Co vertilgen.