Mediterrane Lebenswelt am großen Strom - Sonnenkinder an der Donau

Die Wachau zeichnet sich durch ihr besonders mildes Klima aus

Quelle: ORF/Power Of Earth/Cee

Die Donau, einer der markantesten Flüsse Europas, birgt viele Geheimnisse. Doch nicht nur unter Wasser, sondern auch entlang des Verlaufes, durch Österreich. In einem kleinen Flussabschnitt - in Niederösterreich - beeinflusst das Gewässer die umliegenden Landschaften, die sogar ein eigenes Kleinklima ausgebildet haben.



Man spricht von sogenannten "Wärme-Inseln", deren Temperaturen nahezu mediterrane Höhen erreichen. Über Jahrtausende schuf hier der Mensch eine Kulturlandschaft, die auf Weinbau ausgerichtet ist. Denn die warmen Löss- und Lehmböden fördern das Gedeihen der Weinreben. Zwischen den Städten Spitz und Krems wachsen aber nicht nur Kulturpflanzen: Seit uralten Zeiten hat sich hier eine Tier- und Pflanzenwelt angesiedelt, die in ganz Europa ihresgleichen sucht. Es sind allesamt Arten, die hauptsächlich wegen der milden Temperaturen an den Hängen der Donau leben und die es oft nirgendwo sonst gibt. Jahrhunderte der Isolierung haben manchmal sogar reine Lokalformen entstehen lassen. Etwa bei den Arten "Schwarzer Apollofalter" oder "Osterluzeifalter".