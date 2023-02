Dokumentation

Mecklenburg und die neuen Wilden

In Mecklenburg-Vorpommern sind exotische Tier- und Pflanzenarten auf dem Vormarsch und verdrängen immer mehr die einheimischen Arten. Landwirt Stefan Puls begibt sich auf Spurensuche. Sein Ziel: Er will wissen, wie gefährlich diese "Neubürger" zu Wasser, an Land und in der Luft wirklich sind. Und er kommt dabei ins Staunen: Bei seinen Streifzügen durch Wald und Flur begegnet dem Landwirt am Rand des Müritz- Nationalparks allerhand Exotik.

Datum: 20.02.2023