Dokumentation

Kleine Katze - Große Freiheit

In einem kleinen Dorf im Süden Guyanas in Südamerika, mehr als acht Fahrtstunden von der Hauptstadt Georgetown entfernt, kümmert sich der junge Falton um das verwaiste Margay-Junge Ocilla. Margays sind kleine Raubkatzen, die hauptsächlich durch die Zerstörung der Regenwälder gefährdet sind. Sie leben meist unbemerkt in den Bäumen des Waldes. Die kleine Raubkatze kann nur überleben, wenn sie für die Wildnis fit gemacht und ausgewildert wird.

Datum: 30.06.2021