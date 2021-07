Dokumentation

Judith Rakers: Abenteuer Pferd - Westernreiten

Die Moderatorin, "Tagesschau"-Sprecherin und passionierte Reiterin Judith Rakers traut sich was: Schafft sie es mit wenigen Trainingseinheiten, ein Pferd aus dem vollen Galopp zum Stehen zu bringen? Denn das ist nur ein Punkt ihrer Kür, die sie bei Europas größtem Westernreit-Event vor zigtausend Zuschauern vorführen muss. Reining, Cutting, Chaps und Cowboyhüte: In dieser Folge begibt sich Judith Rakers in die Welt der Westernreiter.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 14.07.2021