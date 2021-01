Dokumentation

Judith Rakers: Abenteuer Pferd (1/2) - Kutsche fahren

Die Moderatorin, "Tagesschau"-Sprecherin und passionierte Reiterin Judith Rakers traut sich was: Mutig, abenteuerlustig und emotional taucht sie in ihr völlig fremde Pferdewelten ein. In zwei Folgen stellt sie sich einer besonderen Herausforderung: Wie kommt sie in der Welt der Mecklenburger Kutschfahrer klar? Bringt sie es fertig, bei der berühmten Ganschower Stutenparade in einer Quadrille einen von 16 Zweispännern zu fahren?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 14.01.2021