Im Reich des Steinadlers (3/3) - Die Rückkehr der großen Jäger

Gezielte Schutzmaßnahmen und Programme zur Wiederansiedelung haben ihre Wirkung gezeigt. Charakteristische Alpentiere konnten in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet wieder heimisch werden. Vor allem die Wölfe wurden von den Menschen am heftigsten bekämpft. Zuerst tauchten sie in den italienischen und französischen Teilen der Alpen wieder auf. Später wanderten die gefürchteten Jäger vom Balkan wieder ein. Inzwischen gibt es in den Alpen mehrere Populationen, auch wenn die Tiere immer noch bei manchen Menschen für Unbehagen sorgen. Dabei haben Wölfe ein hochentwickeltes Sozialverhalten und vor allem eine äußerst raffinierte Jagdtechnik. Die Wirklichkeit hat mit der Legende der blutrünstigen Bestie nur wenig gemeinsam.