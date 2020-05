Im Reich des Steinadlers (2/3) - Gipfelsieg des Lebens

Erdkrötenpaarung im Eis - ein frostiges Vergnügen

Quelle: ORF/Science Vision/Michael Schlamberger

Die extremen Schneemengen, die Windgeschwindigkeiten und der Tiefstand der Temperaturen - das bringt Not über das Reich des Steinadlers. Die Beute der Greifvögel schlummert manchmal unerreichbar unter mehreren Metern Schnee. Oft profieren die einen Tiere vom Unglück der anderen. So sind etwa Steinadler in der Wintersaison auf Fehltritte von Gämsen oder Steinböcken angewiesen. Auch von diversen Lawinenopfern können sie sich ganz gut ernähren. Anderen Tieren geht es da etwas besser. So begeben sich Murmeltiere während der kalten Jahreszeit in den wohlverdienten Winterschlaf. Sechs bis sieben Monate des Jahres leben die Nagetiere ausschließlich von ihren eigenen Fettreserven.