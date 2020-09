Im Reich des Steinadlers (1/3) - Das Vermächtnis der Eiszeit

Steinböcke finden in den Alpen perfekte Lebensbedingungen

Quelle: ORF/Science Vision/Michael Schlamberger

Die Alpen sind die höchste Gebirgskette im Herzen Europas. Das gewaltige Bergmassiv stellt extreme Anforderungen an die Lebewesen. Dennoch haben sich in den Alpen viele seltene Tiere angesiedelt.



Die Gebirgskette erstreckt sich über eine Länge von 1200 Kilometern vom ligurischen Meer bis zum pannonischen Becken. 4000 Meter hohe Gipfel wechseln sich mit zauberhaften Tälern ab. Die Höhenunterschiede in den Alpen sind weitaus größer als jene im Himalaya.



In den grundverschiedenen Biotopen haben sich Pflanzen und Tiere perfekt an die extremen Bedingungen angepasst. Das Hochgebirge stellt hohe Anforderungen an alle Lebewesen. So bauen etwa Steinadler ihre Horste in schwindelerregenden Höhen. Auch die Steinböcke fühlen sich auf den engen Felskanten wohl.