Im Einsatz für das Kubakrokodil

Das Kuba-Krokodil lebt im Sumpf von Zapata als Endemit, kommt also nur in einer räumlich abgegrenzten Umgebung vor. Doch das ebenso gefährdete amerikanische Spitz-Krokodil dringt immer weiter in sein Gebiet ein. Wer wird das Kräfte-Messen gewinnen?