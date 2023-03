Dokumentation

Hippos - ganz nah! Das geheime Leben der Flusspferde

Es gibt eine andere, kaum gesehene Seite im Leben der schwergewichtigen Flusspferde: Bei ihrer täglichen Wellness-Kur beschäftigen die Kolosse eigene Putztruppen über und unter Wasser – zur Zahnhygiene und zum Ganzkörperpeeling. Mit ihren langen Eckzähnen zählen sie zu den gefährlichsten Tieren Afrikas – junge Flusspferde können daher mit ihren Müttern sogar inmitten großer Krokodile leben. Tierfilmer Sigurd Tesche zeigt die verschiedenen Seiten im Leben der Flusspferde in Afrika an zwei gegensätzlichen Orten: dem Masai-Mara-Nationalpark in Kenia, der Schauplatz einer der größten Tierwanderungen des Planeten ist, und dem Luangwa-Nationalpark in Sambia, an dem sich über 40.000 Flusspferde tummeln – die größte Konzentration der Schwergewichte in Afrika.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 05.03.2023