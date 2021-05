Dokumentation

Han Solo - Der einsame Delfin

Entlang der Korallenriffe, Strände und Mangrovenwälder der karibischen Inseln sucht ein einsamer Delfin, dessen Partner gestorben ist, nach Artgenossen. Es ist eine Reise, die ihn berühmt macht. Die Reise bringt ihm den Spitznamen "Han Solo" ein, der einsame Pilot der "Star Wars"-Episoden. Er kommt schließlich an ein Gehege, in dem Delfine leben, die mit Touristen ins Meer schwimmen. Und weil Han nicht mehr allein sein will, gibt er seine Freiheit auf.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.05.2021