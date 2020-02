Geschützte Wildnis - Leben im Nationalpark Donau-Auen

Ein Biber in seinem Revier

Quelle: ORF

Die Dokumentation erzählt die Entwicklung der 9.300 Hektar großen Fläche zwischen Wien und Bratislava und zeigt in stimmungsvollen Bildern diese letzte große Fluss-Auen-Landschaft Mitteleuropas.

In den frühen 1980er Jahren war die Region durch einen geplanten Kraftwerksbau bei Hainburg in ihrer Ursprünglichkeit und Wildnis bedroht. Erst die Initiativen prominenter Aktivisten, die Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984 durch tausende Menschen sowie das so genannte Konrad-Lorenz-Volksbegehren wenige Monate später führten zum Stopp des Projekts.