Genpool der Alpen - Alpenzoo Innsbruck

Steinbock - König des Hochgebirges

Quelle: ORF/Power of Earth

Wer glaubt, dass das Abenteuer, Wildtiere einzufangen und wieder auszusiedeln, nur in den Steppen Afrikas möglich ist, kennt den Alpenzoo nicht: Die mächtigen Alpensteinböcke werden mit Narkosegewehren "gejagt" und via Hubschrauber in großen Holzkisten in die entlegensten Regionen des Alpenraumes geflogen und wieder ausgesetzt. Ein nicht minder spannendes Unterfangen mit Expeditionscharakter ist es, den größten Greifvogel der Alpen, den Bartgeier, der Natur zurückzugeben. Der Film zeigt die Jahrzehnte langen, erfolgreichen Bemühungen des Alpenzoos zur Wiedereinbürgerung dieses phantastischen Greifvogels in den Alpenraum.