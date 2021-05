Dokumentation

Die Farm der Delfine

Seit Fisch knapp wird, wird mit harten Bandagen gegen Delfine vorgegangen. Denn die Meeressäuger stehlen den Fischern den Fang aus den Netzen. Doch in Golfo di Arancia ist das nicht so. In der Gemeinde auf Sardinien kommen Delfine in eine Fischfarm, wo sie wissenschaftlich überwacht werden und von freischwimmenden Fischschwärmen leben. Diese werden von den Nährstoffen angelockt, die Fütterungen und die gefangenen Fische in den Netzen freisetzen.

18.05.2021