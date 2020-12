Dokumentation

Elstners Reisen: Die Retter der Raubkatzen

In der neuen Folge von "Elstners Reisen" will sich Frank Elstner um die bedrohten und geschundenen Raubkatzen der Erde kümmern. Dabei kommt er den Tieren manchmal näher, als ihm lieb ist. Er begleitet Tierschützer bei der Rettung von miserabel gehaltenen Tigern, besucht Artenschützer in ihrem ganz besonderen Geparden-Projekt in Südafrika und trifft dort auch auf Löwen und viele andere wilde Tiere.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 05.01.2021