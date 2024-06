Eisbärensommer

An der Küste angespülte Walkadaver, gelegentlich erbeutete Kleinsäuger, Wasservögel sowie Beeren und Pflanzen bilden dann den kargen Speiseplan. Die an Land gestrandeten Eisbären müssen sich an eine Umwelt anpassen, die ihnen eigentlich fremd ist. Je nach Alter und Geschlecht reagieren die Tiere unterschiedlich auf diese Zeit der Entbehrungen. Die im letzten Winter geborenen Jungtiere erleben zum ersten Mal ein Leben ohne Eis und Schnee. Die Eintönigkeit des Eismeers hat sich nun in eine Landschaft voller lebendiger Farben und einen Überfluss an neuen Eindrücken verwandelt. Die Muttertiere müssen die Neugier und den Überschwang ihrer Jungen bremsen, damit sie nicht allzu viel ihrer kostbaren Energie verschwenden.