Eisbabys - Eine Kindheit in der Antarktis

Zusammenrücken sorgt für Wärme!

Quelle: ORF/BBC/Marty Passingham

Trotzdem stehen den frisch geschlüpften Pinguinküken schwere Wochen und Monate bevor - immerhin müssen sie in einer der unwirtlichsten Regionen der Welt aufwachsen. In den nächsten sechs Monaten müssen sie sich rasant entwickeln, bis sie schließlich imstande sind, eigenständig im Südpolarmeer zu leben.



Gegen die Kälte wissen sich die Küken in der Pinguinkolonie etwa mit der Bildung kleiner Gruppen zu helfen: Sie rücken nahe zusammen, wenn der Sturm der Antarktis gnadenlos peitscht, und wärmen sich so gegenseitig.