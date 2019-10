Ein Jahr am Wilden Berg

Gänsegeier Buzzi als unangemeldeter Gast bei einem Grillfest

Quelle: ORF/Posch TV/Merzeder

Der Film zeigt die Abenteuer von Wölfen, Geiern, Waschbären und Co. und begleitet Jungtiere in der Frühlings- und Sommerzeit.



Filmemacherin Waltraud Paschinger lässt das Publikum aber auch an jenen besonderen Momenten der Herbst- und Wintermonate teilhaben, die sonst verborgen bleiben - wenn der Tierpark geschlossen ist und Bären in Strohnestern schlafen, Jaks und Hirsche ins Tal wandern und weiße Wölfe im Schnee spielen.