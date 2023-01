Dokumentation

Die Rückkehr der Wanderfalken

Der Wanderfalke gilt als der schnellste Vogel der Erde - mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 300 Stundenkilometern. Mitte der 1970er-Jahre war er in Deutschland nahezu ausgestorben. In Süddeutschland konnten sich wenige Brutpaare behaupten. Als Ursache wurden DDT und andere Pestizide erkannt, die in der Nahrungskette landeten. Die Gifte reicherten sich in den Falken an. Als Folge legten die Tiere dünnschalige Eier, die während der Brut zerbrachen. Der Nachwuchs fiel deshalb jahrelang komplett aus. Schließlich wurde DDT in der Bunderepublik verboten. Doch wie haben sich seine Bestände in den letzten 40 Jahren entwickelt?

Datum: 06.02.2023