Dokumentation

Die Reise der Schneeeulen - Ein Wintermärchen

Die Schneeeule führt ein geheimnisvolles Leben nördlich des Polarkreises. In ganz besonderen Jahren aber tauchen Schneeeulen sogar in Deutschland auf – eine ornithologische Sensation. Mit traumhaften Bildern erzählt der Film eine Naturgeschichte, die sich nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte in unseren Breiten ereignet. Doch was treibt die hervorragend an die arktische Tundra angepassten Schneeeulen plötzlich zu uns?

Datum: 23.01.2023