Die Jäger des Mittelmeeres: Haie vom Aussterben bedroht

Ein weißer Hai auf der Wasseroberfläche

Quelle: ORF/ZED/François Sarano

In beeindruckenden Unterwasser-Szenen gewährt uns die Dokumentation Einblick in die faszinierende Welt der mächtigen Jäger des Mittelmeeres und ihrer Beute und führt uns zu den Ursprüngen eines gefallenen Königreichs. - Die Straße von Messina beherbergt die größten Haie des Mittelmeeres. In Neumond-Nächten sollen sich hier sogar die geheimnisvollen Sechskiemerhaie ins flachere Wasser wagen. Während eines Tauchgangs bei Nacht hoffen die Forscher, dieser Hai-Art begegnen zu können. - Sie kennen auch die Geheimplätze, an denen sich die Kammzähnerhaie treffen. Weit weg von den Menschen, ihren Haken und Netzen, leben die Tiere ungestört in den Tiefen des Mittelmeeres. Hier und da erhascht man in den Schutzgebieten noch einen Blick auf den Glanz vergangener Tage. Das lässt hoffen.