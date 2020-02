Die geheime Welt der Termiten

Termitenlarven

Quelle: ORF/Anita Ehrenreich/Wolfgang Thaler

Termiten sind effiziente Zellulose-Verwerter. Das schafft in Ländern, in denen Holzhäuser Standard sind, Probleme. Wie zum Beispiel in vielen Gebieten Nordamerikas. Ein Termitenbefall der tragenden Holzteile eines Einfamilienhauses kann über Jahre unentdeckt bleiben. Die Schäden sind oft enorm, das Vernichten der Termiten ein eigener Geschäftszweig. Anders die Termiten in den Regenwäldern Borneos: Sie bewohnen hohle Baumstämme und haben sich auf schnellen Nahrungstransport spezialisiert. Ihre Transportwege sind penibel bewachte Hochgeschwindigkeits-Autobahnen. Die Verkehrsströme sind exakt festgelegt, und das Einbringen der "Ernte" erfolgt durch genau strukturierte Arbeitsteilung der einzelnen Kasten.