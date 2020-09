Die Exoten kommen: Eingewandert, eingeschleppt, eingebürgert

Nordamerikanischer Sonnenbarsch, in heimischen Fließ- und Stehgewässern

Quelle: ORF/Power of Earth

Mittlerweile gibt es ernstzunehmende Anzeichen, dass sich ökologische und biologische Verschiebungen nicht nur fernab in exotischen Regionen vollziehen, sondern auch in Europa, vor unserer eigenen Haustür, in Österreich. Grundsätzlich zeichnet sich der Trend ab, dass österreichweit die Temperaturen im Jahresmittel ansteigen. Das führt dazu, dass Tiere und Pflanzen die bisher in mediterranen oder subtropischen Gefilden heimisch waren, nun auch bei uns kontinuierlich einwandern. Viele Exoten leben bereits seit Jahrzehnten an ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze in Österreich, galten hier jedoch als unbemerkt oder sehr selten. Seit wenigen Jahren aber überwinden sie ihre Grenzen und neigen plötzlich zu explosionsartiger Ausbreitung.