Die Abenteuer der wilden Tierkinder

Junger Syrischer Steinbock - auf noch etwas wackeligen Beinen

Quelle: ORF/BBC/Shutterstock/Vadim Petrakov

Bei manchen Arten spielt auch die strikte soziale Hierarchie eine Rolle, wie etwa bei den Ceylon-Hutaffen. Wer hier die Kindheit heil überstehen will, muss sich an ganz bestimmte Regeln halten: Disziplin ist das Um und Auf. Die Mandarin Entenküken etwa setzen höchstes Vertrauen in ihre Mutter. Was sie vormacht, wird nachgemacht. Deshalb müssen sie schon nach einem Tag aus ihrem Nest springen und das liegt in schwindelerregender Höhe in den Wipfeln der Bäume.



Die Steinbockkitze in Israel verbringen ihre ersten Lebenstage auf einem geschützten Hochplateau, wo sie vor Raubtieren sicher sind. Doch schon nach wenigen Tagen müssen sie ihrer Mutter über gefährliche Felsabgründe folgen: Nahrung gibt es nur im Tal. Jeder Schritt kann zum Fehltritt werden und am Wegesrand lauern noch weitere Gefahren.