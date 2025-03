Der ungezähmte Planet - Alaska (1/3)

Ein Elchbulle in der Wildnis Alaskas. Die riesigen Tiere sind perfekt an das Leben in der nördlichen Hemisphäre angepasst.

Quelle: ORF/BBC

Hier ist das Leben so, wie es die Natur vorgesehen hat. Doch die schweren Schritte der Menschen kommen diesen wunderschönen und zerbrechlichen Welten immer näher. Teil 1 führt in den Südosten Alaskas. Ungezähmt und unzugänglich ist dieses in Eis gehüllte Stück Land die Heimat für einige der geheimnisvollsten und charismatischsten Tiere Nordamerikas.



Nicht umsonst lebt in Alaska die dichteste Konzentration an Grizzlybären weltweit. Harte Winter und kurze Sommer machen das Überleben zum Wettlauf mit der Zeit. Denn alle hier vorkommenden Tiere und Pflanzen sind - auf ihre ganz eigene Art - von einem jährlichen Spektakel abhängig: der großen Laichwanderung der Lachse.