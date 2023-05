Der Karawankenbär - Auf den Spuren eines Grenzgängers

Kehrt er in die slowenisch-kroatischen Grenzwälder zurück? Oder hat er sich für den Winter in eine Karawanken-Höhle zurückgezogen? Möglicherweise ist er weitergewandert, ins nahe gelegene Trentino, wo sich bereits ein paar Bärinnen niedergelassen haben.

Regisseurin Eva Gressel zu den Dreharbeiten: "Mich hat am meisten fasziniert, wie unterschiedlich Bären in Gestalt, Mienenspiel und Kopf aussehen. Jeder Bär hat seinen Charakter und so ist eine Assoziation mit dem Menschen naheliegend. Daraus erklärt sich auch, warum der Bär in der Mythologie aller Völker eine große Rolle spielt."