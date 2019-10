Der Esel - Vom Wüstentier zum Weggefährten

Andalusischer Riesenesel

Quelle: ORF/natuilus film

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlor der Hausesel bei uns immer mehr an Bedeutung. Sein größter Konkurrent war zunächst das Fahrrad, der "Drahtesel". Dann kam das Auto. Doch noch trippelt er in Orient und Okzident, arbeitet hart und trägt geduldig, was ihm aufgebürdet wird. Und in jüngster Zeit erlebt der Esel sogar ein überraschendes Comeback mit völlig neuen Aufgaben: als Freizeitgefährte und sogar als Therapeut, auf jeden Fall aber als geliebtes Langohr, das manchmal auch ein ziemliches Schlitzohr ist. Der Filmautor folgt dem langen Weg des Esels vom Wildtier aus der Wüste zum Begleiter des Menschen und geht der Frage nach, ob Esel wirklich sprichwörtlich dumm oder ganz im Gegenteil sogar intelligent sind.