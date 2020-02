Der Bauer und das liebe Vieh

Ein Hahn am Bauernhof

Quelle: ORF/epo film/Michael Fally

Familie Woitzuck betreibt eine Schweinezucht. Auch hier dürfen die Tiere tagsüber in den Auslauf. Doch Schweine sind sehr gesellige und neugierige Tiere. Ihr Forschungsdrang macht sie unberechenbar. Sie nützen jede Gelegenheit auf eine Erkundungstour. Eine kleine Schwachstelle im Zaun - und die Truppe dringt in die Freiheit. So ein Ausbruch kann verheerend enden. Denn Schweine sind nicht nur Allesfresser, sie arbeiten auch fast so gut wie ein Pflug. In Windeseile ackern sie das Gemüsebeet der Bäuerin um. Als die Bäuerin die Missetäter entdeckt, ist es für das Beet bereits zu spät. Was den Schweinen unter die Nase ging, wurde gefressen, der Rest gründlich in den Boden eingearbeitet.