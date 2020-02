Charmante Chaoten - Südafrikas Honigdachse

Honigdachs Stoffel - vor ihm ist wenig sicher!

Quelle: ORF/BBC/Robin Cox

Den Imkern in Südafrika ist die Schläue der Honigdachse jedoch ein Dorn im Auge, denn wenn die Tiere einen Bienenstock plündern, ist nicht nur die Honigernte, sondern gleich das ganze Bienenvolk und oft die Arbeit von mehreren Jahren mit einem Schlag vernichtet. Imker sind vielleicht die erbittertsten Feinde der kleinen Intelligenzbestien. Guy Stubbs ist zwar selbst Imker, doch ihm imponieren die cleveren Schleckermäuler auch irgendwie. Und so versucht er - um beide Seiten voreinander zu schützen - einen Bienenstock zu konstruieren, in dem die fleißigen Insekten und der kostbare Honig vor den schlauen Plünderern sicher sind.



Beim Testen der Prototypen hilft "Stoffel". Stoffel ist ein halbzahmer Honigdachs - und der eigentliche Hauptakteur des Films. Als Jungtier vom Naturschützer Brian Jones gerettet und aufgezogen, hat er die überlebenswichtige Erziehung durch seine Mutter versäumt und ist einem Leben in freier Wildbahn nicht gewachsen. Er lebt im Wildtier-Reservat von Brian Jones, doch sein Freiheitsdrang und seine Abenteuerlust sind ungebrochen. Er bringt damit aber nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Schützlinge seines Wohltäters oft in gefährliche Situationen. Die Dreistigkeit und Intelligenz seines Schützlings stellt Brian Jones vor immer neue Herausforderungen. Gegen den Honigdachs Stoffel muss er letztlich das gesamte Arsenal menschlicher Intelligenz aufbieten, wenn das Zusammenleben im Reservat gelingen soll.