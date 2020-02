Bienen - Nicht nur süßer Honig

Als in den letzten Jahren die Bestäubung der Blüten zurück ging, musste sie in manchen Ländern von Hand mit Wattestäbchen erfolgen, weil die dafür benötigten Bienen fehlten. Österreich ist davon noch nicht betroffen, wenngleich ein Rückgang der Bienen zu bemerken ist. Erich Pröll zeigt in dieser Dokumentation, welchen Nutzen die Bienen haben. Dass Honigbienen seit etwa 6.000 Jahren von Menschen gehalten und als Honiglieferanten dienen, ist nur eine Facette. Fritz Gallistl, Imkermeister im Landesverband für Bienenzucht Oberösterreich, erzählt und schildert Faszinierendes aus der Welt der Honigbiene.