Beeindruckende Tierwelt: In den Wäldern

Grizzlybären streifen zumeist alleine durch die Wälder.

Quelle: ORF/PBS

In der westlichen Provinz Kanadas, in British Columbia, liegt eines der weltweit größten Waldgebiete. Unglaubliche Weiten, tausende Inseln und zehntausende Flüsse und Seen beinhalten diese Wälder ebenso wie den perfekten Lebensraum für etwa 15.000 Grizzlies und knapp 150.000 Schwarzbären. Jedes Jahr im Juli gibt es für all diese Bären eine kulinarische Köstlichkeit. Tausende Lachse schwimmen dann vom Meer in die Flüsse, um dort zu laichen. Viele dieser Fische schaffen es allerdings nicht an den gefräßigen Raubtieren vorbeizukommen und werden so zu einem besonderen Leckerbissen für die Bären. Abgesehen von Lachs ernähren sie sich von Samen, Beeren und Pflanzen - die Wälder bieten das ganze Jahr über Lebensraum und Nahrung.