Beeindruckende Tierwelt: In den Feuchtgebieten

Auch für Flusspferde sind Feuchtgebiete der ideale Lebensraum.

Quelle: ORF/PBS

Nicht weniger gefährlich sind die Wasserbüffel mit ihren ausladenden Hörnern. Diese gewaltigen Tiere wurden im 18. Jahrhundert von Siedlern aus Asien nach Australien gebracht. Seither breiteten sich die Wasserbüffel immer mehr in den saisonalen Feuchtgebieten des Kontinents aus und veränderten dadurch den ganzen Charakter der Landschaft. Die Büffel zertrampelten die Vegetation, die Böden erodierten und es entstanden tiefe Kanäle, die die Wasserqualität wesentlich beeinträchtigen. Am Höhepunkt ihrer Ausbreitung durchstreiften bis zu 350.000 Büffel das Land. Seitdem die Tiere gejagt werden dürfen, hat sich die Population stark reduziert. Während die Büffel in Australien in Schach gehalten werden müssen, um das ökologische Gleichgewicht nicht durcheinanderzubringen, sind die Tiere in ihren Heimatländern, in ganz Asien, stark gefährdet. So werden sie etwa in Nepal, Thailand und Indien in Nationalparks geschützt, um ihren Bestand zu sichern.