Beeindruckende Tierwelt: Im Meer

Einem Tier hat Hollywood ganz übel mitgespielt. Die Rede ist vom Weißen Hai. Ganz unrecht haben all diese Filme jedoch nicht, denn der Weiße Hai ist tatsächlich einer der wenigen Haie, die dem Menschen wirklich gefährlich werden können. Die Tiere bevorzugen gemäßigte Temperaturen und liegen in sämtlichen Ozeanen in den seichten Gewässern vor den Küsten auf der Lauer. Bekannt für das Vorkommen des Weißen Hais sind Südafrika und die "Große Australische Bucht" vor der Südküste Australiens.