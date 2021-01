Beeindruckende Tierwelt: Im Grasland

Was in Afrika der Büffel ist, ist in Nordamerika der Bison. Im Yellowstone Nationalpark, dem ältesten Nationalpark der Welt, hat sich die Population der Tiere in den letzten Jahren langsam wieder erhöht. Der Bison ist das schwerste Säugetier Nordamerikas, das an Land lebt. Ausgewachsene Männchen erreichen eine Schulterhöhe von über zwei Metern und ein Gewicht von mehr als einer Tonne. Ein regelmäßiger Gefährte des Bisons ist der sogenannte Kuhvogel. Er befreit die Bisons von Insekten und Parasiten, die ihm als Nahrung dienen - eine Win-win-Situation für die Vögel und die Bisons. Auch die Gabelantilope lebt in der nordamerikanischen Prärie. Sie ist das zweitschnellste Tier auf vier Beinen und kann eine Geschwindigkeit von über 80 Stundenkilometern erreichen. Die Herden wandern jedes Jahr rund 500 Kilometer weit, um Nahrung zu finden.