Alarm im Garten! Neues von Maulwurf und Co.

Viele Tiere fühlen sich in unseren Gärten wie zu Hause. Einige sind beliebt, andere Tiere sollen schnell wieder verschwinden - allen voran der Maulwurf. Was treibt ihn trotzdem in die Gärten? Am Beispiel eines naturnah gestalteten Gartens am Rand einer kleinen Siedlung erzählt der Film die Geschichte dieses Gartenbewohners. Eindrucksvolle Naturaufnahmen zeichnen das Bild von einem Tier, das jeder zu kennen glaubt, doch das kaum jemand zu Gesicht bekommt.

Datum: 17.06.2024