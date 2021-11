Abenteurer der Lüfte (2/4) - Südamerika

Rußsegler vor den Iguazu Wasserfällen

Quelle: ORF/BBC/John Downer Productions/ Philip Dalton

Die unablässig in die Tiefe donnernden Wassermassen der Iguazú-Fälle sind das Geheimversteck des Rußseglers. Diese beeindruckenden Luftakrobaten haben in den Steilwänden hinter dem Wasservorhang einen sicheren Nistplatz und in den verzweigten Flussläufen ein ideales Jagdrevier.



Und die exotischen Blüten in der üppigen Vegetation sind das Ziel der Kolibris. Siebzig Flügelschläge pro Sekunde erlauben diesen kleinen schillernden Flugakrobaten, ihre Position in der Luft zu halten, wenn sie den Nektar aufsaugen oder ihr Revier gegen Artgenossen verteidigen.