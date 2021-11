Abenteurer der Lüfte (1/4) - Asien und Australien

Felsentaube vor dem Palast der Winde in Jaipur, Indien.

Quelle: ORF/BBC/John Downer Productions/Geoff Bell.

Den Luftraum über dem Kontinent bevölkern neben den Zugvögeln auch einheimische Arten. Raubvögel gleiten scheinbar mühelos auf dem Aufwind und überblicken das Treiben am Boden unter ihnen. Aus luftiger Höhe mit den Augen des Geiers betrachtet ist der Tiger nicht weniger gefährlich, aber vor allem ein Garant für Nahrung. Er erlegt die Beute, die Geier sind die Nutznießer. Mitten unter den Menschen leben die Tauben. Die alte Festung im indischen Jodhpur ist gleichsam eine Felswand aus Menschenhand und bietet mit ihren Luken und Zinnen geeignete Nistplätze. Nahrung finden sie an so pittoresken Orten wie dem großen Kamelmarkt von Pushkar oder im berühmten Tempel in Bikaner. Die dort dargebrachten Opfergaben sind eigentlich nicht für die Tauben bestimmt: Hier glaubt man, dass die Verstorbenen als Ratten wiedergeboren werden. Doch die Tauben verstehen die üppige Nahrungssituation zu nutzen. Weiter nach Japan: Hier erfreuen sich die Mandschuren-Kraniche ganz besonderer Beliebtheit, als traditionelles Symbol für das ewige Leben sind sie willkommen und werden in strengen Wintern sogar mit Nahrung versorgt. Der Balztanz dieser Kranichart ist der komplexeste der ganzen Gattung und ein einzigartiges Schauspiel.