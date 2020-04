Zug um Zug: Lovetrain Neuseeland und Freiheitszug Iran

Der Zug in die Freiheit – eine Reise durch den Gottesstaat Ein Ausbruch aus dem Alltag, dem Versteckspiel mit den Revolutionswächtern entweichen - für viele junge Iraner verheisst der Zug nach Bandar Abbas, der Hafenstadt ganz im Süden des Iran, so etwas wie Freiheit: Küsse, Alkohol und Gras auf offener Strasse, Konsumgüter aus Fernost, ein Gewühl von Menschen aus aller Welt. «Fernweh»-Reporter Georg Häsler begleitet den jungen Schweiz-Iraner Reza aus Bern auf seiner Reise in die fremde Heimat, wo Händchenhalten in der Öffentlichkeit verboten und Rauchen im Zug noch erlaubt ist.