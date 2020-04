Zug um Zug: Hobos USA, Eisenbahnliebe Polen und Grabscher in Japan

Der Zug der Hoffnung – ein Spital auf Schienen sorgt für neues Leben auf dem Abstellgleis «Phelophepa» – was tönt wie der Name einer schönen Göttin aus dem alten Griechenland, ist in Tat und Wahrheit eine riesige Arztpraxis auf Schienen. Der Phelophepa-Zug bietet medizinische Hilfe dort, wo normalerweise kein Arzt hinkommt: in die Armensiedlungen. Die Patienten sind meist arm und schwarz. Stundenlang warten sie in brütender Hitze auf ihre Zahnbehandlung, auf ihre neue Brille, auf ihre Schmerzmittel. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht, dass Phelophepa Station macht, und jeden Tag sitzen mehr Menschen in den improvisierten Wartezimmern vor den Waggons. Viele Patienten erhalten zum ersten Mal eine ärztliche Behandlung. Doch mehr als ein Notpflaster für ein krankes Gesundheitswesen ist das nicht. Reporterin Lisa Röösli begleitet die Arbeit der Ärzte auf dem Zug der Hoffnung.