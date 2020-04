Zug um Zug: Orientexpress, Cartoneros, Helptrain

Entgleist!Von den Schwierigkeiten, einen Eisenbahner zu lieben Mit Carmen hat es der Liebesgott Amor nicht einfach gemeint. Sie liebt Alexander, und dieser liebt die Eisenbahn. Seine Leidenschaft ist kein Hobby, sondern eine Mission. Am Wochenende repariert er alte Lokomotiven, und in den Ferien fährt er am liebsten mit lottrigen Schmalspurbahnen durch Polen. Carmens Herz schlägt eigentlich für Shoppingtrips und «High Heels» statt Schmalspurbahnen. Doch nach drei Jahren Partnerschaft muss es jetzt sein: Sie kommt zum ersten Mal mit auf eine Reise mit Alexander und seinen Eisenbähnlerfreunden. Drei Tage verbringen sie und die Reporterin Viviane Manz in altersschwachen Zügen in der kargen Landschaft zwischen Poznan (Posen) und Warschau. Alexanders Ziel: seine beiden Geliebten miteinander versöhnen. Doch er kann nicht aus seiner Haut, und Carmen muss aufpassen, dass sie in dieser Dreiecksbeziehung nicht auf dem Abstellgleis endet.